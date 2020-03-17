Menü
Haberler ›› Spor ››CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü - Spor

CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü

Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.

17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:14
CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü

Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere 'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.

Kafilenin havalimanından çıkışını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : İngiltere, Tokyo, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Spor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Spor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Yetkililerin Spor
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Spor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Spor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor Spor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Spor
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti