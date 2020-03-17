CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü
Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.
17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:14
Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere 'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.
Kafilenin havalimanından çıkışını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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