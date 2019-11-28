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Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı

Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladıYunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalının haber bültenine canlı bağlanan Yorgos Papadakis adlı muhabiri, yayın yaptığı sırada yanına gelen domuz ısırmaya çalıştı.

28.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:44
Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
, (DHA)- Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalının bültenine canlı bağlanan Yorgos Papadakis adlı muhabiri, yayın yaptığı sırada yanına gelen domuz ısırmaya çalıştı. Muhabirin zor anları, stüdyodakileri güldürdü.
Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalı haber bülteni sırasında yaşanan olayda, Yorgos Papadakis adlı muhabir, Kineta bölgesinden kasırga haberi sunmak için canlı yayına bağlandı. Bağlantının gerçekleştiği sırada, bir domuzun muhabiri kovaladığı görüldü. Domuzdan kaçmaya çalışan muhabir, 'Beni duyuyor musunuz Bir problemimiz var, domuz sürekli beni takip ediyor. Sabit duramıyorum, beni ısırıyor' dedi. Muhabirin domuzdan kaçma anları, stüdyodakilerin gülmesine sebep oldu.
Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı

Yunanistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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