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Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı

Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer döneminin gözde isimleri arasında. İstanbul takımlarının transfer listesinde en üst sırada yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

16.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:21

Lider 'da transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın ile sezon sonu için söz kestiği iddia edildi.

A Spor'un bandıyla geçtiği habere göre, "Galatasaray transferde elini çabuk tuttu ve transferde büyük ölçüde anlaşıldı"

Fotomaç Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, A Spor'a değerlendirmelerde bulunurken, "Emre Kılınç bu sezonun flaş isimlerinden. Mert Hakan Yandaş da çok formda. Emre Kılınç, yurt dışına çıkmak istiyor. Mert Hakan ise Galatasaray'da oynamayı istiyor. Galatasaray'a bir ilgisi var. Emre Akbaba transferine benzetiyorum. İkisi sezon sonu için de olabilir. Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak da istiyorlar. Yine de belirtelim, futbolcu ayartıyor gibi olmasın sezon sonu için söz kesildi. İkisinden de söz aldılar. Görüştüler ve anlaştılar, bu yönde" dedi.

SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti. 25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı diğer bir isim olan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 5 gol atıp 3 asist üretti.

Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Galatasaray, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
AYDIN:Fener yine araya girer 1 fazla verip iki futbolcuyudua alır vedat muriçte ve diğerlerinde yaptığı gibiişleri güçleri gs ile uğraşmak
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GFB:Zamanında Vedat''ı da 6S almıştı ama ALİ KOÇ gücünü gösterdi!!
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