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Bakan Soylu'ya vatandaşın sitemi canlı yayında açıkça iletildi: Bezmiş durumdalar

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, canlı yayında ağırladıkları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya vatandaşın koruma ve çakar konusundaki sitemini "Bezmiş durumdalar" sözleriyle iletti.

27.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Editör Masası programına konuk oldu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Soylu, ajans çalışanının yönlendirdiği çakar ve koruma sorularına yanıt verdi.

"VATANDAŞ BEZMİŞ DURUMDA"

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Soylu'ya "Vatandaş, çakardan ve korumadan yılmış ve bezmiş durumda. Tabii ki burası Hollanda değil, size 'Bisikletle işe gidin gelin' demiyoruz ama mesela bir iş adamının koruması olmasın" şeklindeki eleştirileri yöneltti.

"İLLA POLİS İSTİYORLAR"

Soylu, "İstiyorsa olsun. Biz onun da önünü açtık. Özel güvenliklere bu imkanı sağladık. Hatta şöyle bir şey vardı, özel güvenlikler koruma yapıyorlardı. Silahı gidip iş adamının konutunda bırakıyorlardı. Kardeşim hayır, '24 saat taşı' dedik ya. Onu da sağladım yani. Ama şöyle, 'İlla polis olacak' diyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA 1440 ARAÇ KULLANIYOR"

Soylu, araçlarda yer alan çakarlar konusunda ise şunları söyledi: "Epey azalttık. 21 bin araç çakar kullanıyordu şu anda 1440 araç çakar kullanıyor. Polis araçlarında bile bu konudaki inisiyatifi bir disiplin içerisine aldık."

Bakan Soylu'ya vatandaşın sitemi canlı yayında açıkça iletildi: Bezmiş durumdalar

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