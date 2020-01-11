Haberler » Güncel » Canlı yayında beklenmedik sürpriz - Haber

Canlı yayında beklenmedik sürpriz

Sivas'ta bir çobanın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, beklenmedik bir doğum görüntülerdi.

11.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:21Canlı yayında beklenmedik sürpriz
'ta bir çobanın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, beklenmedik bir doğum görüntülerdi.

Sivas'ın Gürün İlçesi Hamal köyü kırsalında koyunlarını yayan Veysel , bu anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Tutak dönüş yolunda bir koyunun sürüden ayrılarak çalılıklara gittiğini fark etti. Koyunu takip ettiğinde ise sürpriz bir doğumla karşılaştı. Sürüden ayrılan koyun kar üzerinde alaca bir kuzu dünyaya getirmişti. Tutak bu anları canlı olarak takipçileri ile paylaşmaya devam etti. Tutak'ın "Alaca kuzu zamanımıydı? tam da çay saatim gelmişti" demesi dikkat çekti. - SİVAS

Tutak, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:01  Spor akhisarspor pazarlıkta - Haber
16:01  İstanbul-pısa'da bu öğretmenler fark oluşturuyor - Haber
16:01  Beylikdüzü'nde avm'deki işyerini kurşunlayan şüpheliler kamerada - Haber
16:01  Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Haber
16:00  Tasarladığı çantanın geliriyle Afyonkarahisar'da köy okuluna kütüphane kurdu - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
11.01.2020 16:02:26