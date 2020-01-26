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Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü

Elazığ'daki depremin ardından bölgede yayın yapan CNN muhabiri, enkaz halindeki bir binadan alınmış beton parçasının dayanıklığını test etti. Demire tutunmuş demir parçasının ilk darbede paramparça olması muhabirin ve vatandaşın büyük tepkisini çekti.

26.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:35

'da yaşanan 6,8'lik depremin ardından olay yerinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. CNN muhabiri Fulya Öztürk, çalışmaların olduğu bölgeden son gelişmeleri aktarırken, yıkılan binanın enkazından alınan beton parçasının tek darbede paramparça olması ihmal iddialarını güçlendirdi.

YERE VURULDUĞU İLK ANDA PARAMPARÇA OLDU

CNN muhabiri, vatandaşlarla binaların ne kadar dayanıklı olduğu konusunda röportaj yaparken, enkazdan alınan demire tutunmuş beton parçasının yere vurulduğu ilk anda paramparça olması muhabirin ve vatandaşlarını tepkisini çekti. Muhabir Öztürk, "Bunu kırmak için kendimi çok zorlamadım, attım ve elimde incecik bir demir kaldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay yerindeki vatandaş, binaların yapımında kullanılan demirlerin çok güçsüz olduğunu savundu.

4 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

6.8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü'de depremde yıkılan Dilek Apartmanının birinci katına ulaşıldı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İKİ KİŞİ DAHA ENKAZIN ALTINDA

Ekipler bir kişinin daha cansız bedenini çıkardı. 2 kişiye ulaşıldı, 3 kişi ise aranıyor.

MUSTAFA PAŞA'DA ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Depremde can kaybı 36'ya yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor.

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Mustafa Paşa, Elazığ, Güncel


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