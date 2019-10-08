Canlı yayında 'Düşünce özgürlüğü'nü tartışırken birbirlerine bela okudular

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına Eski AK Partili milletvekili Resul Tosun ve gazeteci yazar Necdet Saraç konuk oldu. Programda CHP'li Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okumasının düşünce özgürlüğü kapsamına girip girmediği tartışılırken, Resul Tosun Necdet Saraç'a "Düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum" dedi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYORSAN ALLAH BELANI VERSİN"

Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okuması programda konuşulurken, iki isim birbirlerine girdi. Resul Tosun, Necdet Saraç'a "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum" dedi.

SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Resul Tosun, Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek kadar ağır sözler olduğunun altını çizerek, Necdet Saraç'tan özür diledi.