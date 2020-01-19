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Canlı yayında elbisesi düşen oyuncu Celia Freijeiro'nun göğüsleri göründü

İspanya'da önceki gün gerçekleşen Feroz Ödül Töreni sırasında oyuncu Celia Freijeiro'nun elbisesi düştü. Sütyen kullanmayan genç oyuncunun üstsüz kaldığı anlar canlı yayına yansıdı.

19.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:22

İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan Feroz Ödülleri'nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı. Oyunculuktaki başarılı performansından dolayı iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi.

CANLI YAYINDA ELBİSESİ DÜŞTÜ

Vida Perfecta isimli dizinin yıldızı olan oyuncunun sevinci hiç beklemediği bir olayla kursağında kaldı. Freijieiro'nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi zıpladığı anda düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında birkaç saniyeliğine göründü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

oyuncu yaşananları sosyal medya hesabından da paylaştı. Freijieiro, "Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. göğüs uçlarına özgürlük" diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.

Canlı yayında elbisesi düşen oyuncu Celia Freijeiro'nun göğüsleri göründü

Genç, Magazin


HABER YORUMLARI (23)
TANJU:KENDİSİ AÇMIŞTIR. .
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0 0
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SAKARYALI HATUN:Aynısı benimde başıma gelmişti. :(((((
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5 7
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ZÜHTÜ:Bütün bunlar Avninin marifeti
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0 0
SAKARYALI HATUN:Gerçek Sakaryalı Hatun benim, adımı kullanmayın lütfen. :(((((
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0 0
SAKARYALI HATUN:Ben ama içime sütyen giymiştim. :((((
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0 2
ZİYAA:Hanginiz Sakaryalı Hatun karıştırdım?
Yayından Kaldır
0 0
SAKARYALI HATUN:Benim adıma yorum yazmayın.
Yayından Kaldır
1 1
SAKARYALI HATUN:Îsmimi kullanma!
Yayından Kaldır
1 1
ZİYAA:Yapma ya! Gerçekten mi?
Yayından Kaldır
0 1
SAKARYALI HATUN:Yeter artık ya!
Yayından Kaldır
0 1
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