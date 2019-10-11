Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana art arda ateş açıldı

Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'de basın mensuplarının olduğu bir otelin restoranına YPG'li teröristler ateş açtı. O anda yere yığılan gazeteciler anbean yaşananları aktardı. Saldırı sonucu iki basın mensubu cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı. Aradan yarım saat geçtikten sonra gazetecilere ikinci kez saldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iki basın mensubu cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı. Yere yığılan gazeteciler korku içinde yaşananları canlı yayında anbean aktardı. Aradan yarım saat geçtikten sonra teröristler tekrardan gazetecilere ateş açtı.

CANLI YAYINDA KESKİN NİŞANCI SALDIRISI

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

GAZETECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Gazetecileri hedef alan teröristler art arda restorana ateş açtı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi attı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat Polisi tarafından tahliye edildiği aktarıldı.

MUHABİRLERİN KORKU DOLU ANLARI

İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuş, "Çok şükür hepimiz iyiyiz. Ahmet yaralandı" bilgisini verdi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Mücahit Yolcu da yaralı sayısını 2 olarak bildirdi ve ateşin, Kamışlı'da bulunan bir keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ileri sürdü.

İşte gazeteciler saldırı anını böyle aktardı;