Canlı Yayında Genç Kızdan Sevgilisine "Evlenme Teklifi"

Programa telefonla bağlanan bir dinleyici sevgilisinden beklediği evlilik teklifi gelmeyince erkek arkadaşına canlı yayında evlenme teklif etti.

Alem FM'de hafta içi her gece yayınlanan Umut'la Keyfekeder'in geçtiğimiz günlerde ki konusu "Hayatınızda aldığınız en cesur karar"dı, programa telefonla bağlanan Safiye D. (20) isimli dinleyici sevgilisinden beklediği evlilik teklifi gelmeyince Cihan E. (30) isimli erkek arkadaşına canlı yayında ''Benimle bir ömür boyu hayatını sürdürür müsün?'' sözleriyle duygularını dile getirmesinin ardından erkek arkadaşı Cihan E.'nin yanıtı ise ''Bir ömür boyu seninle yaşlanmaya hazırım, evet kabul ediyorum'' oldu.