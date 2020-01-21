Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?"

TRT Spor'da gündemi değerlendiren Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bizimle ilgili Federasyondan sızan konular hep olumsuz yönde. Niye Federasyondan bir şey sızıyor, niye harcama limitim birkaç gazeteciye veriliyor? Bunu derinlemesine açabiliriz. Açarsak sen ne kadar bu mevkiinde kalabilirsin ama burada doğru olmayan bir süreç var. Vedat konusunu ele alalım. Sanki ilk kez böyle oluyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca herkes ayağa kalkıyor." dedi.

"SEN NEDEN ÜSTÜNE ALINIYORSUN"

Bu sözler üzerine moderatör Ersin Düzen, "Yapmayın başkanım rica ediyorum" dedi. Ali Koç ise tekrar söze girerek, "Sen neden üstüne alınıyorsun? Sen neden heyecanlanıyorsun? Ben genelden bahsediyorum. Bunun önüne geçme yolu var mı, var. Kuralları değiştireceksiniz. Bana sorarsan Vedat Muriç'in yaptığı hareket sarı kart değil." açıklamasında bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Türkiye'de artık yıllık 3 milyon euro, 4 milyon euro gibi ücret ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin euroya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon euro'ya geliyordu. Menajerler de artık bilecek; Türkiye para kazanacağın bir yer değil. Öyle bir noktaya geldik ki; Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın. 3 Temmuz'da şampiyonluğumuz alınmaya çalışıldı. Şimdi de muhtemel şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor. Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz.

"HERKESTEN YÜKSEK GELİRLERİMİZ VAR"

Tahkim Kurulu'nun yarın toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor. Yapılandırmayı kabul etmedik, bize diğer kulüplere göre düşük limit çıktı. Herkesten çok borç taşıyoruz ama herkesten de yüksek gelirlerimiz var. Yapılandırmayı yapamadığımız için limitimiz düşük çıktı. Geldiğimiz noktada biz anladık ki gözümüzün üzerinde kaşımız var.

"KİM NE DERSE DESİN BENİ İKNA EDEMEZSİNİZ"

Fenerbahçe'nin bir şekilde transfer yapması istenmiyor. Kim ne derse desin, beni ikna edemezsiniz. Sistem bana maliyetleri düşürme imkanı vermiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. İzin vermiyorlar. Biz buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik ve mağdur ediliyoruz.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK RESİM BİTTİ"

Mustafa Cengiz klasik açıklamalarını yaptı. Açılış günü gitti. Cumhurbaşkanı'na gideceğimizi öğrenince döndü. Oraya gitmeden önce neler söyleyeceğimiz konusunda toplantı yaptık. Makul bir ortamdı. Öpüşüp koklaştınız mı diye sorarsınız, olmadı. Sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. Hepimiz tribünlere oynarsak iş farklı yerlere gider. Şampiyon olabiliriz ama başka ne engellerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Garip şeyler oldu benim açıklamalarımdan sonra başka bir şey var yani herkes her şeyin farkında. Dile getirmiyor kimse. Bizim için büyük resim bitti, Fenerbahçe'nin çıkarları önemli demiştim. Biz geçen sene tarihimizin en garip sezonunu yaşadık. Ligin ikinci yarısı 4. hafta bir kere çıktık. Hiçbir mazeret üretmedik."