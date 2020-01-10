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Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Melih Gökçek, konuklardan birinin "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız" şeklindeki çıkışı karşısında bir hayli sinirlendi.

10.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:45

Ankara'da kar yağışı sonrası yaşanan tuz tartışması ile ilgili CNN Türk'te canlı yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sinirlerine hakim olamadı.

"BU KADAR CESARETİNİZ VARSA..."

Gökçek'e gazeteci Ali Haydar, "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız. Beni halk seçti. Ben bu görevi teslim etmiyorum deseydiniz" dedi.

"HANDE HANIM SUSTURUYOR MUSUNUZ?"

Bu durum üzerine Melih Gökçek, programın moderatörü Hande Fırat'a, "Hande hanım susturuyor musunuz? Kapatayım mı?" diye sorarken, gazeteci Ali Haydar, "Hiç kimse beni susturamaz. Melih Gökçek hiç susturamaz" dedi.

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Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz?

Melih Gökçek, Politika, Güncel


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