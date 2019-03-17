Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu!

Süper Lig'in 26. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Lider Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetti. Maçın uzatma dakikalarında Başakşehir lehine verilen penaltı tartışma yarattı.
Atılan penaltı golüyle 1-1 biten maçta yenilmekten kurtulan Başakşehir takımının kazandığı penaltı A Spor kanalında ilginç anlara neden oldu.
Canlı yayın devam ederken yorumcu Erman Toroğlu'nu arayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Toroğlu'na pozisyonun penaltı olup olmadığını sordu.
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