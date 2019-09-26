Haberler » Güncel » Haber

Canlı yayında intihar etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, sosyal medya hesabında canlı yayında tüfekle intihar etti.

26.09.2019 23:05Canlı yayında intihar etti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, sosyal medya hesabında canlı yayında tüfekle intihar etti.
Alınan bilgiye göre, olay gece 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Doruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tugay Tokmak'ın (25) Instagram hesabından canlı yayınını izleyen yakınları, tüfekle intihar ettiğini görünce olay yerine geldi. Kendisine ait motosikletin üzerine telefonunu sabitlemiş şekilde canlı yayın yaparak tüfekle kafasına ateş eden Tokmak, olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tugay Tokmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:23 - EMISCO Sözcüsü Filiz: "PKK çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor"
01:21 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:21 Esenyurt'ta vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
01:07 Bahçelievler ve güngören'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
01:07 Bahçelievler ve güngören'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
01:06 Bahçelievler ve güngören'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
01:03 Güngören'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor