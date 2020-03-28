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Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Rize'nin Kendirli Beldesi'nde yayın yapan muhabir, sokak köpeğinin onunla oynaması üzerine zor anlar yaşadı.

28.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:33
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı

Önceki gün koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nden yeni bir yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek amacıyla, Rize'nin Kendirli Beldesi ve burayla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantina altına alındı. Bölgedeki durumu canlı yayında aktarmak isteyen muhabir ile oyun oynamak isteyen sokak köpeğinin dikkat çeken anlar kameralarca kaydedildi.

KADRAJDAN ÇIKTI

Kendirli'den canlı yayına bağlanan muhabir, ilk olarak karantina sebebiyle boş kalan sokakları gösterdi. Süreçle ilgili diğer bilgileri aktarmak üzere olduğunda ise yanına gelen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı. Muhabirle oyun oynamak isteyen köpek, yayının devam etmesini zorlaştırdı. Muhabir, bir süre sonra kadrajdan çıktı.

''HER ŞEY, VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN''

Rize Valiliği'nden karantina altına alınan bölgelerle ilgili bir açıklama yapıldı. Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiğinin altı çizilen açıklamada,İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı. Sokağa çıkışlara getirilen kısıtlama ile ilgili olaraksa, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız." ifadesine yer verildi.

MUHTARLARA TAKİP GÖREVİ

Açıklamanın bir bölümünde, muhtarlara büyük iş düştüğüne dikkat çekildi. Vatandaşlardan koronavirüs belirtileri gösterenlerin muhtar takibinde i İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirileceği belirtildi.

EV EV KONTROL YAPILACAK

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, sağlık personellerinin; vatandaşların evlerinde uygun olduğu zaman diliminde kontrol edileceği de bildirildi.

''BÜTÜN İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK''

Evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşların gereksinimleri 155, 156 ve 112 nolu telefonlardan tedarik edilecek. Bununla ilgili açıklamada, ''Aramalar sonrasında Vefa Sosyal Destek elemanlarınca ihtiyaçlar derhal karşılanacaktır. Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır." sözleri yer aldı.

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Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Kendirli, Güncel

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