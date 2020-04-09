İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı

Kırklareli 'de M.Y ismindeki vatandaş, cep telefonu ile iş makinesinin betonu deldiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı. Canlı yayın devam ederken iş makinesi ile duvar arasına sıkışan M.Y hastaneye kaldırılırken; daha sonra canlı yayın videosunu sosyal medya hesabından kaldırdı.

NET GÖRÜNTÜ İÇİN İŞ MAKİNESİNE YAKLAŞTI

Dün akşam saatlerinde Lüleburgaz 'a bağlı Ahmetbey beldesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan M.Y, bir iş makinesinin beton delme anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya başladı. Canlı olarak yayınlanan paylaşımda, görüntülerin daha net görülmesi için iş makinesine yaklaşan M.Y. bu sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

VİDEOYU KALDIRDI

M.Y. kendisinin yaklaştığını fark etmeyen iş makinesi operatörü tarafından duvarla iş makinesi arasına sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle büyük bir acıyla bağıran M.Y'nin imdadına iş arkadaşları koşarken, M.Y. hastaneye kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Söz konusu videonun ise daha sonra sosyal medyadan kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: İHA