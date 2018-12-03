03 Aralık 2018, 18:57
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Canlı Yayında Kız Arkadaşını Tekme Tokat Dövdü

Rusya'da yayınlanan şov programında hayret verici görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. 34 yaşındaki adam, bir erkek ile sarıldığını iddia ettiği kız arkadaşını tekme tokat dövdü.

Rusya'da ekranlara gelen şov programında izleyenlerin kanını donduracak olaylar yaşandı. 34 yaşındaki yarışmacı bir erkek ile sarıldığını iddia ettiği kız arkadaşını tekme tokat dövdü.

Rozalia Raison

AFFETTİĞİNİ SÖYLEYİP PROGRAMDAN AYRILDI

Rusya'da yayınlanan 'Ev 2' isimli programda 34 yaşındaki yarışmacı Andrey Shabarin, bir erkek ile sarıldığını iddia ettiği kız arkadaşı Rozalia Raison'u kameralar önünde tekme tokat dövdü. Görüntülerde Andrey'in kız arkadaşına, "O adamlar sana dokundu mu?" diye sorduğu kız arkadaşının cevap vermemesi üzerine kıskançlık krizine girerek kız arkadaşını tekme tokat dövdüğü görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kanal yetkilileri Andrey'i programdan uzaklaştırdı. Bunun üzerine Andrey'i affettiğini söyleyen kız arkadaşı da programdan kendi isteğiyle ayrıldı.

Rusya Federasyonu
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:57



YORUMLAR (12)
ZEHRA: Peygamber efendimiz SAS) efendimiz buyurmuşkiHer kim ki hanımına kızkardeşine kızına haksız yere el kaldırırsa ahirette hasımı yani davacısı ben olurum diye
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HALLO: ŞEYTAN ın Arkadaşıdır Açılıp saçılan KADINLAR.
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DÜRBÜNLÜ: Kadınların Nefsi,,Erkeklerden 70 Kat Daha Şiddetlidir,Yoldan Çıktılarmı, Hiçbir Güç Onları Durduramaz.
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KAPTAN: Kadinlardan hep nefret ederim cunku bircok kadin kocalarini aldatiyo tabiki sozumuz aldatanlar icindir
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METİN: Normal bizde bu olaylar Saatlık niye Yadırgadınz ki
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