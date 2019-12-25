Canlı yayında konuşan Ahmet Davutoğlu'nu gıcık tuttu, konuşmakta zorlandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kurduğu Gelecek Partisi'nin Başkanlık Kurulu'nu canlı yayında açıkladı. Bir anda zor anlar yaşayan Davutoğlu, konuşmakta güçlük çekti.

CANLI YAYINDA TALİHSİZ AN

Davutoğlu, konuşmasında art arda öksürdü. Ardından su içen Gelecek Partisi Genel Başkanı sesi kısılmış bir şekilde bir haftadır grip hastalığını atlatamadığını belirtti.

SALGIN DAVUTOĞLU'NU DA BULDU

İstanbul'da son günlerde yaşanan grip salgını, hastanelerin acil servislerinde yığılmalara sebep oldu. Salgının sebebinin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı olduğu belirtildi. Bir acil tıp uzmanı, "Ben de hastayım, bütün sağlık personeli hasta" açıklamasını yapmıştı. Salgının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu da bulduğu görüldü.

GELECEK PARTİSİ'NİN A TAKIMI

Geçtiğimiz günlerde yeni partisini açıklayan ve genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, A takımını açıkladı.

Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan