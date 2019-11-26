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Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına başlayan Ali Babacan'ın konuk olduğu canlı yayında, "Bize yazın" diye duyurduğu şahsi web sitesi olan alibabacan.com.tr'ye yoğunluktan dolayı erişim sağlanamadı.

26.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:13

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katıldı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke tek programında açıklamalar yapan Ali Babacan'ın şahsi web sitesi olan alibabacan.com.tr'ye yoğunluktan dolayı erişim sağlanamıyor.

"ZOR KANALLARDAN ULAŞANLARA BİLE VAKİT BULAMADIK"

Ali Babacan, "Oldukça fazla katkı sunmak isteyenler var. Ben şahsi web sitemi açtım. alibabacan.com.tr. Burada gönüllü olun bir de bize yazın butonu var. Partinin sitesi çok daha kapsamlı bir şekilde gelecek. Şu ana kadar bize ulaşmak çok kolay değildi. Zor kanallardan ulaşanlara bile vakit bulamadık." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, kuracağı partide Ali Babacan, kuracağı partide 'Demokrasi' ya da 'Demokrat' kelimelerine yer vermek istiyor

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Ali Babacan'ın canlı yayında

Ali Babacan, AK Parti, Politika, Güncel


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