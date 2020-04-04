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Canlı yayında koronavirüs röporrtajı böyle ağlattı

ABD medyasınndan CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger'ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

04.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:42
Canlı yayında koronavirüs röporrtajı böyle ağlattı

ABD medyasınndan CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger'ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

CNN sunucusu Burnett, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile Cuma günü gerçekleştirdiği röportajda duygulandı. Lewinger 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger'ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı. Lewinger, kocasına kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

"EVDE KALMANIZ İÇİN YALVARIYORUM"

Lewinger New York'luları evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı :

"Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum ! Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı !"

Görüntü Dökümü

-Sunucu ağlıyor

-Sunucu konuşuyor


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel
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