Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu. Olayın ardında Şeyma Subaşı'ndan jet hızında açıklama geldi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Subaşı Instagram hesabından şunları söyledi; "Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz tabii ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok."

"ANLAYIŞ İSTİYORUM"

Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin. Bizim önceliğimiz tabii ki de Melisa. Biz her zaman bunları konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz. İnşallah başka boyutlara taşınmaz bu olay. Ne diyeyim, anlayış istiyorum"