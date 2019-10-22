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Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı olayın hemen ardından sosyal medya hesabından "Olayı başka yere çekemeye gerek yok" diyerek duruma açıklık getirdi.

22.10.2019 12:37

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu. Olayın ardında Şeyma Subaşı'ndan jet hızında açıklama geldi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Subaşı Instagram hesabından şunları söyledi; "Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz tabii ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok."

"ANLAYIŞ İSTİYORUM"

Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin. Bizim önceliğimiz tabii ki de Melisa. Biz her zaman bunları konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz. İnşallah başka boyutlara taşınmaz bu olay. Ne diyeyim, anlayış istiyorum"

Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma SubaşıCanlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (22)
MEDİNELİ:''tabii ki Şeyma Subaşı''nın başına gelirdi. '' gibi saçma ve egoist bir laf yok. ''tabii kide benim kaderim'' diyor, Gündem olmak için bilerek yaptım demiyor. Adamla da o yüzden evlendin zaten. devlete sırtını dayamış gibi hissediyorsun kendini değil mi?bari ahlaksızlıklarını boy boy paylaşma etrafa.
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ÇAKAL KADIN:AÇ KALMIŞ AÇ . . ACUNDAN PARA İSTİYOR Kİ SEVGİLİSİYLE YİYECEK. . . BOL BOL RESİM ATACAK İNTERNETE. . .
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ALİ BİLDİREN:Akıllı olun. Bıktık Acun
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2 0
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VATANDAŞ:acun kızını böyle birine nasıl teslim etmiş inanılır gibi değil böyle bir kadın çocuğunuda kendi dünya görüşüne göre yetiştirir acun büyük hata yapıyor yarın olduğunda çok pişman olacak fakat iş işten geçmiş olacak. .
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BUZZY:Geçmiş olsun konuşurken bunun kafa niye sallanıyo sağa sola bi sorun mu var acaba vah vah
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MUHASEBECİNİZ:REZİL KEPAZE
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123:herşey açık açıklamaya gerek yok zaten
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ALİ BEY:Bos insanlar
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AAAA:anlayış istemiyorsun para istiyorsun gördük
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#YORUMCU:Para ya ihtiyacı var
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