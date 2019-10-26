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Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı, saçlarını pembeye boyattı

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün New York'a uçtu, Subaşı uzun süre sarı renkte kullandığı saçlarını pembeye boyattı.

26.10.2019 12:39

Boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayın sırasında mesaj gönderen ve bir andan magazin gündmeine düşen Şeyma Subaşı, olayın hemen ardından New York'a uçtu. ABD'nin gözde kentinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı. Saçlarının rengini uzun süre değiştirmeyen Subaşı, pembe boyalı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

HER OLAYDAN SONRA YURT DIŞINA ÇIKIYOR

Şeyma Subaşı'nın bu değişimi hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca Subaşı'nın Acun'la yaşadığı büyük sıkıntılardan sonra yurt dışına çıkması sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"ACUN'LA HER ZAMAN BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda " Acun'la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabi ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık." demişti.

Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı, saçlarını pembeye boyattı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, New York, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (17)
VATANDAŞ:Acun sende delikanlıyım diye geziyorsun ortalıkta karı hem paranı yiyor hem çilalıyor
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5 0
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VAHDETTİN BAYRAM:ergenler bu zavallıları örnek alıyor ona yanarım ben.
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1 0
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ACUN:Kuaförün parasını ödedin mi sonra mesaj atma kuaför parası için görüşelim diye
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2 0
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EREN:inşallah kızı bundan beter olmaz
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1 1
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VATANDAŞ:kız şeyma fenomen gelin adayı hanife seni kıskanmış senin gibi vucudunu erkeklere sergilemeye başlamış parayı senin gibi büyük bulmak için elbiselerini sıyırmış ona biraz yardımcı ol şöyle ünlü olsan tamammı canım. .
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0 1
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AVNİ:aslım gaymağım gel artık yaaa.
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12 0
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İZMİRLİ:YAZIK ÜLKEDE İNSANLAR EKMEK PEŞİNDE BUNLARSA SAÇMALIKLAR PEŞİNDE BUNLAR PRİM VERMEYE DEVAM EDERSEK VAY HALİMİZE
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11 0
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ADINIZI YAZIN:napcağını şaşırdı buda
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7 0
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ADS0101:KEŞKE ÖLSEN.
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2 3
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SANANE !:SANA NE FAYDASI VAR ? BİR İNSANIN ÖLÜMÜNÜ İSTEYECEK KADAR ACİZ YARATIK. KİM HANGİ HAYATI YAŞARSA YAŞASIN SANANE. . DAHİL OLMAYI GEÇTİN BİRDE ÖLSEN DİYORUN. KEŞKE SENİN GİBİ ZİHNİYETLER YOK OLSA. .
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