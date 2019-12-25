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Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Kanal İstanbul Projesi tartışıldı. Programa katılan gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması yaşandı.

25.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:49

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal konusu tartışıldı. Programa, gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışma damga vurdu. Mehmet Metiner'in, Cumhuriyet gazetesinin 18 Haziran 1973 tarihindeki bir sürmanşeti üzerinden örnek vererek, Kanal İstanbul'a karşı çıkanları 'işbirlikçi' olarak nitelendirmesinin ardından Özlem Gürses sinirlenerek, "İşbirlikçi lafını aynen iade ediyorum" sözleriyle karşılık verdi.

İŞBİRLİKÇİ TARTIŞMASI

Programda söz olan Mehmet Metiner, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "Bakınız Kanal İstanbul'a neden karşı çıkılıyor? Bunu size Cumhuriyet gazetesinin bir manşetinden anlatacağım. Yıl 1973 Keban Barajı inşaa ediliyor. Alman Der Spiegel, 'iklim elverişli değildir' diyerek aleyhte yayına başlıyor. Bizim Cumhuriyet gazetemiz, 18 Haziran 1973'te sürmanşetten 'Keban Barajı'nda yeni bir çatlak ortaya çıktı. Kızılırmak kadar su sızdırılacağı bildiriliyor' Gerekçeler hep aynı. Keban Barajı yapıldı. Çatlak var mı? Yok. Dün Keban'a karşı çıkan uluslararası medya ve onların içerideki işbirlikçilerinin söylemi neyse, bugün Kanal İstanbul'a yönelik muhalefetin dili de aynıdır." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özlem Gürses

"AYNEN İADE EDİYORUM"

Mehmet Metiner'in sözleri üzerine sinirlenen Özlem Gürses, "İşbirlikçi lafını aynen iade ediyorum. Yani siz diyorsunuz ki, 1500 sayfalık ÇED raporu çöptür. Burada dikkati çekilen ekolojik, güvenlik, deprem, su kaynakları çöptür. Biz hepimiz karşı çıkıyoruz diye işbirlikçi oluyoruz öyle mi? Aynen iade ediyorum" sözleriyle Metiner'e tepki gösterdi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner
Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum

Mehmet Metiner, Özlem Gürses, İstanbul, Politika, Güncel


Politika

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