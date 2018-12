Canlı yayında prostat ameliyatı yaptılar

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:20



Canlı yayında prostat ameliyatı yaptılarBURSA - VM Medical Park Bursa Hastanesi, ilklerden birine daha ev sahipliği yaptı. Bursa ve çevre iller açısından, ileri kapalı ameliyat tekniği HOLEP ile iki hastanın ameliyatı canlı yayında gerçekleştirildi. VM Medical Park Bursa Hastanesi, bilimsel hekim toplantılarına devam ederken ilklerden birine daha imza attı. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen Üroloji Günleri etkinliğinde önemli gelişmeler yaşandı. Prostat tedavilerinde güncel tedavilerin ve HOLEP canlı cerrahilerinin anlatıldığı etkinlikte iki prostat hastasının ameliyatı kapalı ameliyat tekniği ile gerçekleştirilirken ameliyathaneden canlı yayınla katılımcılar ve basın mensupları, saniye saniye gerçekleştirilen işlemleri izledi. Tıp literatürüne önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan , "Hastanemizde her türlü onkolojik cerrahi, SGK kapsamında fark ücreti alınmadan yapılmakta olup tedavi süreci radyoterapi, girişimsel radyoloji PET-CT, nükleer tıp ve medikal onkoloji üniteleri ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla tam anlamıyla bir hizmet bütünlüğü sağlanmış şekilde gerçekleştirilmektedir. Her hafta düzenli toplanan konseylerimiz hastanemiz dışından hekimlerin de katılımıyla son derece verimli toplantılara sahne olmaktadır. Toplum sağlığı için önemli olan her konuda üzerimize düşeni yapma çabasındayız" dedi.Gelişmeler masaya yatırıldıVM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan da "Hastanemizde bilimsel çalışmalar yapabilmek, hekimler olarak bizleri çok memnun ediyor. Son dönemde HOLEP konusunda çok sorunlar dile getirilmeye başlanmıştı. Biz de bu vesileyle ilk toplantımızı hem bilgilerimizi güncellemek hem de canlı ameliyatı göstererek bu tür ameliyatların nasıl yapıldığını bu işi en iyi yapan hocalarımızdan göstermek istedik" dedi. Teorik bilgilendirme oturumunda başkanlar, Prof. Dr. Özcan Atahan ve Prof. Dr. Mete Kilciler oldu. Prof. Dr. Murat Şamlı , Op. Dr. Ethem Arslan, Doç. Dr. Mustafa Kadıhasanoğlu, Doç. Dr. Necmettin Penbegül ve Prof. Dr. Remzi Sağlam da teorik bilgilendirmede bulundu. Canlı ameliyatlar oturumunda ise operatörlüğü Op. Dr. Özgür Koç'un koordinatörlüğünde Doç. Dr. Zafer Tokatlı ve Prof. Dr. Remzi Sağlam yaptı.