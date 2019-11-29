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Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'tan "İyiyim" mesajı

Dün akşam saatlerinde CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, rahatsızlanarak programa ara verilmesini istemiş ardından hastaneye kaldırılmıştı. Fırat, bugün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "İyiyim" mesajı yayınladı.

29.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:10

Gazeteci Hande Fırat, dün geçirdiği rahatsızlığın ardından bugün sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan,Fırat "Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan gazeteci Hande Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DEVREYE GİRDİ

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat'ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildiHande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'tan

Hande Fırat, Fırat, Magazin


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