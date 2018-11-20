Canlı Yayında Rahatsızlanan Sunucunun Sağlık Durumu İyi

20 Kasım 2018 Salı 15:53



20 Kasım 2018 Salı 15:53

ESKİŞEHİR'de, canlı yayın sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle rahatsızlanan, yerel televizyon kanalında spor programı sunucusu Şükrü Oytan'ın (69) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Oytan, "Yıkılmadım ayaktayım" dedi.Önceki akşam canlı yayın sırasında rahatsızlanarak, yere düşen ve kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınan yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan, emekli beden eğitimi öğretmeni Şükrü Oytan'ın tedavisi devam ediyor. Oytan, yapılan tetkiklerin ardından yarın taburcu edilecek. Hastanenin Anjiyo Servisi'nde tedavisine devam edilen Şükrü Oytan, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Yaşamamız gerekiyormuş sanırım. yaşadık, gördük. Ama en büyük şanslarımdan birisi profesyonel ellerdeyim. bu profesyonel eller beni tekrar hayata döndürdü. Doktorlarıma ve tüm personele çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. doktorum benim hislerime tercüman oldu. Yıkılmadım ayaktayım. Bir saatlik canlı yayın bitmek üzereydi. Ümraniyespor'u tanıtıyordum o anda. Kafamı öne eğdim. Yanımda benimle birlikte program yapan güven hocam benim göremediğimi zannetti. O anda sanki bir boşluk oldu. ondan sonrasını hatırlamıyorum. 3-4 saniye içerisinde sandalye beni yerle tanıştırdı. Hemen arkadaşlar müdahale ettiler. kalktım hiçbir şeyim yok. Hemen 112'yi aradılar. Onlara da defalarca teşekkür ediyorum. Eller yukarı dediler. Yatıyoruz bakalım. ellerimiz ne zaman aşağı inecek, tekrar sizlerle ne zaman buluşacağız? zaman gösterecek." KALP PİLİ HAYATINI KURTARDIKardiyoloji Uzmanı Özcan Yücel, 10 gün önce hastaya taktıkları kalp pilinin yerinde bir müdahalede bulunduğunu söyledi. Yaşanan durumun kalp krizi değil, ritim bozukluğu olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:"Şükrü bey 10 gündür bizim takip ettiğimiz hastamız. 10 gün önce kendisine stent taktık. Arkasından da gerekli gördüğümüz için bir kalp pili taktık. Kalp pili, şok özelliği dediğimiz ritim bozukluklarında ani olarak müdahale yapabilen bir kalp pili. şükrü beş dün canlı yayında çok çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldı. O sırada kalbinde çok hızlı bir ritim bozukluğu gelişti ve bizim takmış olduğumuz cihazda gayet yerinde bir müdahale ile Şükrü beye şok yaptı. Biz şok anını videodan izleyebiliyoruz. Şoktan sonra birkaç saniye içinde kendine geldi. 112'nin katkısıyla hemen bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Yaptığımız incelemelerde kalp pilinin gayet yerinde bir müdahale yaptığını gördük. Kendisini takip ediyoruz. Şu an genel durumu maşallah çok iyi. Hocamız zaten çok hızlı düzeldi. Herhangi bir nörolojik kusur bırakmadı. Fiziksel aktiviteleri son derece normal. Biraz istirahat edecek. İnşallah aksi bir şey olmazsa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Kalp krizi deniliyor ama değil tablo, bir ritim bozukluğu. bu tür hastalarda şok özelliği olan kalp pillerini tercih ediyoruz. Hastaya ilgili yerinde bir karar aldığımızı görmüş olduk. sonuç itibariyle yüz güldürücü, hayat kurtarıcı bir müdahale ile kendisiyle baş başayız tekrar."İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ise "Biz dün akşamdan beri şükrü beyin durumunu yakından takip ediyoruz. Şükrü beyin durumu aslında üzücü olabilecek bir olayın ne kadar iyi sonuçlanabileceğini de gösteriyor. Bize iletildiğinden itibaren acil sağlık ekiplerimiz 2 dakika içerisinde kendisinin yanında oldular ve gerekli müdahaleleri yaptılar" dedi. - Eskişehir