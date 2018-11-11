Canlı Yayında Robotla Rahimdeki Sarkmayı Ameliyat Ettiler

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında canlı yayında robotik yöntemle rahimde sarkma şikayeti olan hasta ameliyat edildi.

Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi BEAH Konferans Salonu'nda düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri"nde, prostat kanseri ile böbrek kanallarında sorun olan hastaların ardından rahminde sarkma şikayeti olan 59 yaşındaki hasta ameliyat edildi.

İstanbul'dan gelen Bahçelievler Memorial Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan Tuğcu tarafından gerçekleştirilen ameliyat, video konferansla canlı yayınlandı.

Ameliyat esnası ve süresince çalıştaya katılan panelist ve katılımcılar, robotik cerrahinin güncel konuları ile yöntemler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tuğcu, operasyon sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da düzenlenen programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sempozyuma Türkiye'nin dört bir yanından ürologların katıldığını belirten Tuğcu, "Burada özelikle canlı yayında robotik cerrahi ve açık cerrahi ameliyatları yapılmakta. Böylece bilgi paylaşımını ve ameliyat teknikleri ilerletiyoruz. Erzurum'da son teknoloji ameliyatların yapılması sevindirici." diye konuştu.

Tuğcu, katılımcıların, canlı yayında yapılan robotik cerrahiyi sadece seyretmediklerine işaret ederek, "Buradaki ameliyatlar sadece seyredilmiyor, ameliyat esnasında panelistler oluyor ve cerraha soru soruluyor. Aynı zamanda diğer panelistler de tecrübelerini paylaşıyor, böylece bilgi paylaşımı yapılarak ürolog camiasında bilgiler güncelleniyor." ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan katılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Rıza Aydın ise, kongrenin çok faydalı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Program hem katılımcı hem de yeni teknik çeşitliliği açısından çok faydalı. Alanlarında profesyonel hocalarımız ameliyatları yapıyor. Bu tip eğitimleri her yerde bulamıyoruz. Kongreyi düzenlediği için Erzurum BEAH'ta görevli ürolog Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karabulut'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kongrelerin devamı gelir."

Dr. Öğr. Üyesi Karabulut da, Tuğcu'nun yaptığı ameliyatın önemine değinerek, kadınların sık karşılaştığı sorunlardan birinin rahim sarkıklığı olduğunu aktardı.

Söz konusu sorun nedeniyle hastaların sosyal hayattan uzaklaştığına dikkat çeken Karabulut, şunları kaydetti:

"Kadın yollarında ve rahimde sarkma nedeniyle hastanın hayatını muzdarip eden bir soruna robotik cerrahi yöntemle müdahale yapıldı ve rahatsızlık giderildi. Daha önceden bu tarz ameliyatlar açık şekilde yapıldığından hastalarda uzun süre hastanede yatış ve normal hayatlarına daha uzun sürede dönmesi görülüyordu. Artık BEAH'ta robotik cerrahi ile bu tarz ve prostat kanseri, böbrek çıkışlar ve tümörleri, idrar torbası kanseri ameliyatlarını yapmaktayız."