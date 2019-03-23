Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var

Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye iftira edip, hakaret etmesi nedeniyle daha önce 1 yıl 8 ay hapis cezası alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın, sosyal medyada yeni hakaret ve iftira videosu paylaşıldı.

Akit TV'de Halis Özdemir'in "Vizyon" programına katılan Mehmet Hakan Sağlam, Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef alarak "Kuran'ı Kerim'de İsmet İnönü ile ilgili ayet var" dedi. Mehmet Hakan Sağlam, camilerin genelev yapıldığı yönünde iddialarda bulundu.

İşte o ifadeler: