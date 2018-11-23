23 Kasım 2018, 16:29
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Canlı Yayında Şoke Eden İtiraf: Eşimi 300 Defa Aldattım

Beyaz TV'deki 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici, karısını yaklaşık 300 defa aldattığını, bir hafta içinde 4 ayrı kadınla beraber olduğunu söyledi.

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, 16 yıllık evli olduğunu ve karısını kına gecesinde dahi aldattığını anlattı.

"EŞİMİ, KINA GECESİNDE ALDATTIM"

Sunucu ve ekranları başındakileri şoke eden adam, "Benimkisi çok farklı bir durum. Kendimle savaşıyorum adeta bu konuda. Bizim oralarda düğünler üç gün sürer, cumadan başlar pazar biter. İstanbul'dan eşimle evlenmek için gittiğimde bile eşimi kına gecesinde aldatmıştım" dedi.

"HALA EŞİMİ ALDATIYORUM"

Aldatırken hiç yakalanmadığını, ama eşinin kendisini aldattığını bir şekilde öğrendiğini belirten izleyici, Psikolog Selin Karacehennem'in "O zaman neden evlendiniz?' sorusuna, "Evlenmenin farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda eşimle mutluyuz. İyi bir baba olduğumu da düşünüyorum, ama hala eşimi aldatıyorum" yanıtını verdi.

"BİR HAFTA İÇİNDE 4 AYRI KADINLA BERABER OLDUM"

İsmini vermek istemeyen izleyici, "Eşimi neden aldattığımı bilmiyorum. Sizi de bu yüzden aradım. 300 kere aldatmışımdır. 15 gün önce bir hafta içinde 4 ayrı kadınla beraber oldum. Bu durumdan ben de muzdaribim. Bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Bunun etik olmadığını da biliyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayınlanan programdaki şoke eden ihanet itirafın ardından Selin Karacehennem, bu durumun bir hastalık olduğunu söylerken, eşini defalarca aldatan izleyiciye doktora gitmesi tavsiyesinde bulundu.

23 Kasım 2018 Cuma 16:29



YORUMLAR (10)
FESLEĞEN: Bence , bu günden sonra böyle bir habere yorum yapmayalım
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COSMOS: iyi de soran var mı bu evli adam la olan kadınlara ne diyeceksiniz
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TEKSAS: Sallama ziyaaaa :)
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PORTUK: kendin pişir kendin ye hesabı bunlarınkı o kendileri arattırıyorlar bizde yedik
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PAŞA KÖYLÜ: Hayatta her şey var programını sunanlar, sizin hayatınızda neler var yoksa sütte leke varda sizde mi yok!. . .
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