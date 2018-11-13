Canlı Yayında Sosyal Medyayı Salladı

13 Kasım 2018 Salı 13:10



13 Kasım 2018 Salı 13:10

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından canlı yayın yapmak isteyen bir kişi, yüz efektlerini açık unutunca neye uğradığını şaşırdı.İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı anları cep telefonu üzerinden sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarına iletmek isteyen bir vatandaş neye uğradığını şaşırdı. 'Face effect' olarak kullanılan yüz efektini açık unutan vatandaş, canlı yayın yaptığı esnada suratında beliren animasyonlar karşısında şaşkına döndü. Durumun bir türlü neden kaynaklandığını anlayamayan vatandaş, arkadaşlarından yardım da istedi. Yaklaşık 1 dakika boyunca canlı yayını sürdüren vatandaş, doğal davranışları ile hem kahkahaya boğuldu, hem de izleyenleri güldürdü.Mesudiye ilçesine bağlı Harçbeli mevkisinde çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi tarafından beğenildi. - ORDU