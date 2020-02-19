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Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu

A Spor'da ekrana gelen "8 dakika" programının sunucusu Setenay Cankat ile gazeteci Göktuğhan Argın arasında gergin anlar yaşandı. Cankat, yaşanan bu tartışmanın ardından Argın'ı stüdyodan kovdu. İkili arasındaki tartışma sosyal medyaya damga vurdu.

19.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:17

A Spor'da ekranlara gelen"8 dakika" programına sunucu Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın'ın tartışması damga vurdu. Argın, programda - maçının tartışıldığı anlarda kendisine saygısızlık edildiğini ve Cankat'ın buna izin verdiğini iddia ederek 'Soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Cankat'ın "Gazeteciliği senden öğrenecek değilim, sen bana işimi öğretemezsin" demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi. Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovdu.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Göktuğhan Argın da bunun üzerine stüdyoyu terk etti. Argın'ın stüdyoyu terk ettiği anlarda Cankat'ın "Kameranın önünden geçmesi zaten iş bilmezliğini gösteriyor. Neyse stüdyo rahatladı" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

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Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ADINIZI YAZIN:kim la bunlar
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KENAN:Bu şarlatanları izleyen gevşekler varmı hala
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MEMLEKETİM:Bu kadin kilifli soytariyi bu duruma getiren yaslandigi dag. O dag bir gün elbette yikilacak.
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CAN DEP:Sorsan GS kac kez sampiyon olmuş bilmez sunuculuk yapiyor..ne olursa olsun bir sunucu yayinda bir konuğuna böyle davranamaz..
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AAAA:A spor bütün yorumcu ve sunuculari kahvehane agziyla konusuyorlar
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HAYDAR:10 yildir demekki yanlis yapiyorsun, keske birilerini dinleyip nasil yapildigini ögrenseydin. . . ne kadar gülümsesende içinde ki o aciyi ve kini hissedebiliyorum. . .
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FB''Lİ:elinin hamuruyla spor programi yaptirirsan olacagi bu
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YÜKSEL:Televizyon karşısında bunları izleyecek kadar boş insan varmıdır.
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123456:yorumcu değil holigan taraftar çıkarırsanız yayına olacağı buydu.
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Spor

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