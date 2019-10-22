Haberler » Magazin » Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu sorması dikkat çekti.

22.10.2019 11:52Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.


O Ses Türkiye, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
12:19 Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçı 4 yıl hapis cezası aldı
12:19 Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu
12:08 Burak Özçivit kamera karşısında
12:04 Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması
12:04 Ceren'in ipliği pazara çıktı!
11:52 Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi
11:25 Burak Özçivit ile 'Başarıyı üstünde taşı' dediler
22.10.2019 12:26:59