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Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti.

22.10.2019 11:55

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

Canlı yayında mesajı ifşa olan ŞeymaCanlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama

Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi

O Ses Türkiye, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin


YORUMLAR (17)
GICIK:Kurtulamadı gitti
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FASAFİSO:İtalyan sevgiliyle tatillerde paraları ezdi tabi
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XXXL:acun işini biliyor rezil etti karıyı
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21 1
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ÖZEL HAYAT..:Özel hayatta olur böyle şeyler bir de ünlüysen tamam, sanki ünsüzler de böyle şey yok mu ?
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AYŞE:Acunun değil şeymanın utanması lazım.
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TÜPERMEN:Kesinlikle devletin ayıbı ve yanlış kanunları. Nafaka muhtaç olan içindir fantezi olsun yesin içsin gezsin diye değildir. Ne yazıkki kanunlarımız herayrılan kadına nafaka bağlıyor. kadında o paraları tokmakçı bulup yiyor sonra adam bunu öğreniyor alın size kadın cinayeti. İki kişi ayrılmışsa bir süre sonra mutlaka bağları kesmek gerekir. Siz iki anlaşamayan insanı maddi olarak bağlarsanız sonuçları bir yerde ağır oluyor. Bunu devlete anlatacak adam yok bu memlekette ne yazıkki.
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ADINIZI YAZMAYINIZ:Baba param bitti mesajı gibi birşey sanırsam
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ZİYAA:Paralar suyunu çekiyor demek ki! Gel konuşalım diyor.
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DR:Kadın iyi yere demir atmış
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FTH:kadın hertürlü yeme prşinde
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