Canlı yayında Türkiye'den ayrılmak için yola çıkan göçmene mikrofon uzatıldı

İdlib'den gelen şehit haberlerinden sonra Edirne 'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Avrupa 'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gitmek için yola çıktı.

Bölgeye muhabir gönderip canlı yayın yapan CNN Türk, göçmenlerin bindiği otobüsten canlı yayın yaptı. Mikrofon uzatılan bir göçmen, muhabirin "Nereye gidiyorsunuz?" sorusuna " Yunanistan 'a gidiyoruz" yanıtını verdi.

"ARKADAŞIM TELEFON ETTİ, YUNANİSTAN'A GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Kazlıçeşme'de hareket etmek için bekleyen otobüste çekilen görüntülerde Suriyeli bir göçmen, geçen akşam sınır kapılarının açıldığı haberini aldığını ve harekete geçtiğini belirtti. İsmini söylemeyen göçmen, "Arkadaşım bana telefon etti. Yunanistan'a gideceğimizi söyledi. 19 kişilik bir aileyiz" dedi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ GİTTİ"

Yunanistan'a gittikten sonra, Avrupa'nın diğer ülkelerine geçmek istediğini belirten mülteci, "Bu otobüste 30 kişi var ancak çok sayıda kişi gitti. Başka otobüsler de var" dedi.