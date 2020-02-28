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Canlı yayında Türkiye'den ayrılmak için yola çıkan göçmene mikrofon uzatıldı

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararından sonra Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenlerden birine canlı yayında mikrofon uzatıldı. Muhabirin "Nereye gidiyorsunuz?" sorusuna göçmen genç, "Yunanistan'a gidiyoruz" yanıtını verdi.

28.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:44

İdlib'den gelen şehit haberlerinden sonra 'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren 'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gitmek için yola çıktı.

Bölgeye muhabir gönderip canlı yayın yapan CNN Türk, göçmenlerin bindiği otobüsten canlı yayın yaptı. Mikrofon uzatılan bir göçmen, muhabirin "Nereye gidiyorsunuz?" sorusuna " 'a gidiyoruz" yanıtını verdi.

"ARKADAŞIM TELEFON ETTİ, YUNANİSTAN'A GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Kazlıçeşme'de hareket etmek için bekleyen otobüste çekilen görüntülerde Suriyeli bir göçmen, geçen akşam sınır kapılarının açıldığı haberini aldığını ve harekete geçtiğini belirtti. İsmini söylemeyen göçmen, "Arkadaşım bana telefon etti. Yunanistan'a gideceğimizi söyledi. 19 kişilik bir aileyiz" dedi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ GİTTİ"

Yunanistan'a gittikten sonra, Avrupa'nın diğer ülkelerine geçmek istediğini belirten mülteci, "Bu otobüste 30 kişi var ancak çok sayıda kişi gitti. Başka otobüsler de var" dedi.

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Canlı yayında Türkiye'den ayrılmak için yola çıkan göçmene mikrofon uzatıldı

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel


28.02.2020 12:11:22