Haberler » Güncel » Canlı yayında türkü söylerken bayıldı - Haber

Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı.

31.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:43 Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren ' Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.

'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen,  'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında koro halinde söylendiği sırada, grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın, birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, "Reklam arasına gidiyoruz" diyerek programa ara verdi.Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in  tansiyonu düştüğü; bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik, grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.



Bulgaristan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28   Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Haber
15:28   CHP Sivas Milletvekili Karasu'dan doktorların tayin istediği iddiası - Haber
15:28   ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. - Haber
15:28   AK Parti Muğla Milletvekilleri'den yeni yıl mesajı - Haber
15:27   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verildi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:29:02