Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle Türkiye 'de şu anda koronavirüs (Covid-19) vakasının 27 bin 69'a çıktığını duyurdu. Ancak TRT Haber'in canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, Türkiye'deki vaka sayısıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Canlı yayında Bakan Koca tarafından açıkklanan mevcut vaka sayısından yola çıkan ve basit bir matematik hesabı yapan Özen, "Şu an Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin" ifadelerini kullandı.

İşte Özen'in konuyla ilgili söyledikleri;"Yani bizim şu anda test yaptığımız vakalar, vakaların yüzde 15 ile yüzde 20'si. O zaman biz 23 bin vakamız var diyorsak, tıbben de baktığımız zaman her bir teşhis vakaya karşın toplumda tespit etmediğin 10 vaka vardır. Bizim vaka sayımız 23 binse ortalamada o zaman bunu 10'la çarpacağız yani 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki şu ana kadar vakaların yüzde 20 ile 25'ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30'u olsun. O zaman biz 230 bin vaka sayısı en az 3 ya da 4'le çarpacağız. Türkiye'nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında..."