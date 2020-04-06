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Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin

Konuk olduğu TRT Haber ekranlarında koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, "Türkiye'nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle Türkiye 'de şu anda koronavirüs (Covid-19) vakasının 27 bin 69'a çıktığını duyurdu. Ancak TRT Haber'in canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, Türkiye'deki vaka sayısıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Canlı yayında Bakan Koca tarafından açıkklanan mevcut vaka sayısından yola çıkan ve basit bir matematik hesabı yapan Özen, "Şu an Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin" ifadelerini kullandı.

İşte Özen'in konuyla ilgili söyledikleri;"Yani bizim şu anda test yaptığımız vakalar, vakaların yüzde 15 ile yüzde 20'si. O zaman biz 23 bin vakamız var diyorsak, tıbben de baktığımız zaman her bir teşhis vakaya karşın toplumda tespit etmediğin 10 vaka vardır. Bizim vaka sayımız 23 binse ortalamada o zaman bunu 10'la çarpacağız yani 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki şu ana kadar vakaların yüzde 20 ile 25'ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30'u olsun. O zaman biz 230 bin vaka sayısı en az 3 ya da 4'le çarpacağız. Türkiye'nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında..."

Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
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Haberler ›› Sağlık ››Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler
Yorumlar (6)
OBALİ:mantıklı
Cevap Yaz 0 1
WWWWWWWW:Seni yaşatmazlar doğru konuşanın burada yeri yok
Cevap Yaz 1 5
SEN NE YAPTIN:doğruyu söyledin? şimdi seni 9 köyden kovarlar 2 ay sonra da özür dilerler seni dinleemdik diye. daha sorna yine aynısı olur hiçbirşey değişmez. cehalet yüzündne bu durumdayız
Cevap Yaz 1 7
SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA:ARKADAŞLAR ÇIKARIN ŞU SARI ÇİZMELERİ ANLAŞILDIK
Cevap Yaz 1 2
ALİ:Bi kaç güne vatan haini ilan edilir
Cevap Yaz 7 7
VELİ:ben bu vatan hainlerini sevmeye başladım.
0 3

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