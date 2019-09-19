Haberler » Dünya » Haber

Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı

Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı.

19.09.2019 16:11Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı. Olay sonrası sunucunun ilginç yüz hareketleri ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Pakistan'da yayın yapan GTV'deki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı. Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas'ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
Canlı yayından görüntü
Mazhar Barlas'ın yere yığılması
Sunucunun yüz hareketleri



Pakistan, TV, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:20 Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü
17:14 Avrupa'dan göç konusunda çözüm arayışı sinyalleri
17:12 Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü
17:07 Rusya: abd'nin patriot sistemi, aramco'ya saldırıları püskürtemedi
16:42 Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi
16:24 Çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
16:23 Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı