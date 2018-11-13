Canlı Yayında Yüz Efektlerini Açık Unutan Kişi, Sosyal Medyayı Salladı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışını canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşın videosu sosyal medyada olay oldu.

CANLI YAYINDA YÜZ EFEKTLERİNİ AÇIK UNUTTU

Yoğun kar nedeniyle mahsur kaldığı anları arkadaşları ile paylaaşmak isteyen vatandaş, face effect olarak bilinen yüz efektini açık unuttuğu anlar komik görüntülere neden oldu.

Yüzünün neden değiştiğini bir türlü anlayamayan vatandaş arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarından da aradığı yardımı göremeyen vatandaş kısa süre sonra videoyu sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ordu Mesudiye'de çekilen görüntüler sosyal medyada yüzderce kişi tarafından paylaşıldı. Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen video, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.