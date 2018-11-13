13 Kasım 2018, 11:20
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Canlı Yayında Yüz Efektlerini Açık Unutan Kişi, Sosyal Medyayı Salladı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı anları canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşın yüz efektlerini açık unuttuğu video, sosyal medyada kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışını canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşın videosu sosyal medyada olay oldu.

CANLI YAYINDA YÜZ EFEKTLERİNİ AÇIK UNUTTU

Yoğun kar nedeniyle mahsur kaldığı anları arkadaşları ile paylaaşmak isteyen vatandaş, face effect olarak bilinen yüz efektini açık unuttuğu anlar komik görüntülere neden oldu.

Yüzünün neden değiştiğini bir türlü anlayamayan vatandaş arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarından da aradığı yardımı göremeyen vatandaş kısa süre sonra videoyu sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ordu Mesudiye'de çekilen görüntüler sosyal medyada yüzderce kişi tarafından paylaşıldı. Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen video, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

13 Kasım 2018 Salı 11:20



YORUMLAR (7)
ADA: tipik laz hareketleri
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  • LAZ : Siveye bakarsanız Ege bölgesine ait olduğunu anlarsınız tahminen Manisa Aydın Kütahya bolgeleri, ayrıca bölgenin neresi olduğunun önemi yok adamın bu özelliği bilmemesi onu aaptal ifade edilmeyi gostermez
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    1 1
SERTTURK: Adamlar dertlerini unuttular ya la hahahaha
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AHMET KAÇMAZ: gülüşlere bakktımda sanki bilkinçli yapılmış adam farkında ne yaptığını biliyor oda bize yedirecek geri zekalı
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ANDSMERO: İNSANIMIZIN DOĞAL HALİ GUZEL YAPMACIK OLMAYIN
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9 0
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