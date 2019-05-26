Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu! Altın Palmiye'yi "Parasite" Filmi Kazandı

Bu yıl 72'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü görkemli bir törenle sahibini buldu.

Fransa'nın Cannes kentinde 14 Mayıs'ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ FRANSIZ FİLMİNE

Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait de la jeune fille en feu", en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜLER

Jüri Özel Ödülünü de Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri aldı.

BÜYÜK ÖDÜL FRANSA'YA

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantique" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Le jeune Ahmed" isimli filmi ile Fransız kardeş yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU VE KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİNİ ALDI

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, "Little Joe" filmindeki rolüyle İngiliz ve Amerikalı aktris Emily Beecham'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Douleur et gloire" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas oldu.

ALTIN KAMERA ÖDÜLÜ NUESTRAS MADRES FİLMİNE VERİLDİ

Altın Kamera ödülü de "Nuestras madres" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi.