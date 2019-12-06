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Canol Balkaya, okurlarıyla imza gününde buluştu

Yazar Canol Balkaya, ağustos ayında çıkan kitabı "Kompartıman"ın imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

06.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:56Canol Balkaya, okurlarıyla imza gününde buluştu
Yazar Canol Balkaya, ağustos ayında çıkan kitabı "Kompartıman"ın imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.
Türk Amerikan Derneğinde düzenlenen söyleşi programında Balkaya, Kompartıman'ın başlangıçta bir film projesi olarak başladığını ancak daha sonra kitaba dönüştürmeye karar verdiğini anlattı.
Balkaya, Türkiye'nin 1980 dönemini ele aldığı kitabının "belgesel" yönünün de bulunduğunu belirterek, döneme ilişkin devlet görevlileri ve işkence görenlerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 kişiyle görüştüğünü söyledi.
Söyleşi sonunda Balkaya, okurları için kitabını imzaladı.
Canol Balkaya
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Canol Balkaya, Hollanda Kraliyet Akademisi ve New York Institute of Technology'de sinema alanında yüksek lisans yaptı.
Çeşitli yerli ve yabancı uzun metraj film projelerinde yapımcı ve koordinatörlük üstlendi.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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