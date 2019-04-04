Canpolat Esnafla Bir Araya Geldi

Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, Sırrın Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde AK Parti
Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu
ve Haliliye Belediye Meclis Üyesi Fatih
Özdemir ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek, ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi. Canpolat Haliliye için durmadan çalışacaklarını ve hizmet edeceklerini de belirti. - ŞANLIURFA
AK Parti, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
Kaynak: İHA