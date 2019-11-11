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Canpolat kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi.

11.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:06Canpolat kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ve Mutluca kırsal mahallelerinde yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi. Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin vatandaşlara hizmet getirmek için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Yeniköy Mahallesi'nde, Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin konuşan Canpolat, "Haliliye Belediyemize bağlı Fen İşleri ekiplerimiz şuanda Yeniköy Mahallemizin içerisindeki stabilize yol çalışmalarını tamamlıyorlar. Ben burada değerli mahalle sakinlerimize, değerli muhtarımıza, değerli vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızı çamurdan kurtaracağız. Yeniköy'ümüzün stabilize yol çalışmasını bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçe başkanı ve meclis üyelerimiz ile birlikte incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Mutluca mahallemizdeyiz. Mutluca mahallemizi stabilize yol çalışmasını, bakım ve onarımını tamamladık. Tamamlana çalışmaların kontrollerini yapıyoruz. Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri ekiplerimizi kutluyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise Haliliye Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan dolayı Canpolat'a teşekkür etti.

Mutluca mahalle sakinleri de, Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yeniköy, Yaşam

Kaynak: İHA

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