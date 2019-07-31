Haberler» Yaşam» Haber

Canpolat pazarcı esnafı ile buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında semt pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

31.07.2019 16:12 Canpolat pazarcı esnafı ile buluştu
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında semt pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezisi programlarını Yenişehir Mahallesi ile devam ettirdi. Pazarcı esnafı ile görüşerek, taleplerini dinleyen Canpolat, alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti.

Pazarcı esnafıyla buluşan Canpolat, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Yenişehir Mahallesindeyiz. Sağ olsun Yenişehir Mahalle Muhtarımız Sayın Ramazan Sağır bizleri misafir etti. Muhtarımız ile birlikte mahallemizi ve pazarı gezdik. İnşallah hep birlikte daha güzel Haliliye, daha güzel Yenişehir Mahallesi için vatandaşlarımız ile el ele, kol kola, omuz omuza, yan yana çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır da, Başkan Mehmet Canpolat'ın hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız göreve başladığından bugüne bizleri çokça ziyaret etti. Temizlik, ilaçlama, park bahçe alanlarında yoğun şekilde çalışmaktalar. Zaten bu yoğun temposundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Yenişehir, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
19:26   Ordu'da 'İstihdam Piyasasındaki Başarılar ve Engeller' konferansı
19:04   Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
18:56   'Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe' projesi
18:12   Bilecik Belediyesi'nden Dalakdere'de temizlik çalışması
18:11   Bilecik'te 2019 yılı kurban hizmetleri komisyon kararı alındı
17:53   Şanlıurfa'da yerel yönetimler bölge toplantısı
17:08   Şampiyonlar başarıyı kutladı