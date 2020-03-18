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Canpolat'tan 18 Mart mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

18.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:38
Canpolat'tan 18 Mart mesajı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, "Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri yenileyen stratejik bir diriliştir. Türk milleti Çanakkale'de namus ve şeref müdafaasıyla ayağa kalkmış, zalimlere karşı etten duvar örmüştür. 18 Mart 1915 tarihindeki bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk Ulus'unun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur.

Bundan 105 yıl önce Çanakkale'de yazılan destanı, o destanın tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen kahramanlarımıza ve bu vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Haliliye, Güncel

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