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Canpolat'tan 3 Aralık mesajı

Haliliye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Parkı'nı revize ederek engellilerin kullanımına sundu.

04.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:09Canpolat'tan 3 Aralık mesajı
Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Parkı'nı revize ederek engellilerin kullanımına sundu.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nünde Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan Şehit Hasan Hüseyin Parkı'nı revize ederek, bu kapsamda farkındalık oluşturma hedefini sürdürdü. Düzenlen programa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Bizler Haliliye Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizi engelli olarak görmüyoruz. Biz onlarla biriz, beraberiz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı topraklara basıyoruz. Bizlerde Haliliye Belediyesi olarak göreve geldikten sonra parkların içinde engelli ve engelsiz kardeşlerimizin bir arada vakit geçirebileceği parkların revizyonuna başladık. Engelli bireylerimizin daha rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için aldığımız kararları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, "Halliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın bu örnek çalışmasından dolayı kendine teşekkür ediyoruz. Bu tip çalışmışları tüm parklarımızda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kulandı.

Öte yandan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yine aynı kapsamda ilçede 5 ayrı eve ziyaret ederek, engelli vatandaşlara elektrikli sandalye hediye etti. Ziyarette Canpolat'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu eşlik etti. - ŞANLIURFA

Dünya Engelliler Günü, Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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