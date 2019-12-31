Haberler » Yaşam » Canpolat'tan yeni yıl mesajı - Haberler

Canpolat'tan yeni yıl mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

31.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:57 Canpolat'tan yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Canpolat mesajında, "Kapımızı çalan 2020 yılının mutlu ve huzurlu bir geleceğe adım atılması yolunda başta ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Haliliye Belediyesi olarak yeni yılda da ilçe genelinde vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olacağız. Onlara hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın siz değerli hemşerilerime, milletimize sağlık, esenlik, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Huzur, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:44   Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:43   Ev alevlere teslim oldu - Haberler
13:42   Haşdi Şabi yanlıları, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verdi - Haberler
13:40   Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi yakalandı - Haberler
13:40   Çakır: "2019 hizmetlerle geçen bir yıl oldu" - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
10:57   Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti - Haberler
31.12.2019 13:52:04