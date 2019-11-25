Haberler » Güncel » Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi - Haber

Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

25.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:32Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepler dinleyen Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Canpolat, "Hızmalı Mahallemizle ile ilgili muhtar ve mahalle sakinlerimizle görüştük. Buradaki camimizin bir miktar eksiği vardı. Bununla ilgili gerekli talimatlarımızı verdik. Parklarımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Temizlik işleri ile ilgili olarak da mahallemizde sokak araları biraz dar olduğu için bunlara da sokaklara uygun konteynerler yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her mahallemizde olduğu Hızmalı Mahallemizde bizim için önemli bu minvalde tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir" dedi. Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan ise, " Bizim mahallemiz ile ilgili sıkıntılarda Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat sürekli yanımızda olmuştur. Taleplerimizi ilettiğimizde hızlı bir şekilde çözüm için çalışmalar başlatılmıştır. Mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehitlik Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç da, " Yaklaşık 6 ay önce doğalgaz başvurumuz oldu. Bu konuda Belediye Başkanımızın bize çok yardımları oldu. Doğalgaza kavuşmamızın tek nedeni Belediye Başkanımızdır. Mahallemizde Fen işleri, temizlik ve park ve bahçe işleri çok hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu konuda mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:51 Rus kadını tek eliyle boğmuş
12:50 Kimyasal biyolojik ve şarbon alarmında numuneler Ankara'ya gönderildi
12:49 Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Eroğan'ı gülümsetti
12:46 Fenomen Ramazan Kabak yeni projeler ile geliyor
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:45 Turgutlu'da toplu sünnet merasimi
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 12:52:07