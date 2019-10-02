Haberler » Yaşam » Haber

Canpolat yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan yaşları evlerinde ziyaret etti.

02.10.2019 17:10Canpolat yaşlıları evlerinde ziyaret etti
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan yaşları evlerinde ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları, eşi Fethiye Canpolat ve birim amirleri ile birlikte evinde ziyaret etti. Haliliye Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden memnun olduklarını dile getiren yaşlılar, Canpolat'a da teşekkür etti.

Evde bakım hizmetinin devam edeceğinin belirten Canpolat, "Yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Sosyal Yardım Müdürlüğümüz gerek tüm çalışmaları sürdürüyor. Yaşlılarımızın bir günde değil her gün yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
19:03 Kore gazisini Seul'daki 'Barış Müzesi'nde duygulandıran fotoğraf
18:30 Ambulans şoföründen örnek davranış
17:36 Genel Cerrah Avcı, Sudan'da
17:10 Canpolat yaşlıları evlerinde ziyaret etti
17:08 Kuş emekçilerle bir araya geldi
17:06 Down sendromlu çocuklara atlı terapi
17:01 Alman Natalie Müslüman olup, Neyla Nadide ismini aldı