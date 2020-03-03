Cansen Ercan'ın kişisel sergisi 24 Mart 2020 tarihinde açılıyor!

"Bir ressamın gözlemlerini biriktirme biçimi diğerlerinden farklıdır; ayıklayarak, ekleyerek, çoğaltarak, yeniden düzenleyerek biriktirir ve bir malzeme haline getirir. Bu birikim resimsel, plastik unsurların çevrelediği yüzey üzerinde resim halini alır. Bütün hesaplaşmam bahsettiğim bu resimsellik içinde ortaya koyduğum problemlerde ve o problemleri çözerken sunduğum önermelerdedir. Bu anlamda malzeme dile hizmet eder. Plastik değerlerin dışında edebiyata, şiire temel oluşturabilecek unsurları benim işlerimde aramak yanlış olur. Tercihim, izleyiciyle resmin kendi elemanları ve plastik değerler üzerinden ilişki kurulmasından yanadır." cümleleriyle resme yaklaşımını açıklayan sanatçı, yeni çalışmalarıyla sanatseverle buluşuyor.

Cansen Ercan, kompozisyonlarında hikayesel/tematik unsurları kendine saklar ve izleyenlere özgür bir görme alanı sunar.Sanatçının peyzajlarının, portrelerinin yanı sıra figürlü kompozisyonlarının da yer aldığı sergisinde kullandığı gri skala dilinin önemli bir unsuru olarak görülüyor. Konuyu resme bahane ediyor.Nesneyi görmezden gelmek yerine resmin diğer unsurlarının içinde sindirip, kurduğu düzene işlevsellendiriyor.

Cansen Ercan, 24 Mart Salı 2020'de açılacak olan sergisinde yeni çalışmalarıyla izleyicilerini bekliyor.

Cansen Ercan1958

O.D.T.Ü. İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1982'de, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Neşet Günal - Neş'e Erdok Atölyesi'nden 1987'de mezun oldu. MSGSÜ Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını 2010 yılında tamamladı. İlk kişisel sergisini 1989'da Urart Sanat Galerisi'nde açtı. Nadya Sanat Galerisi'nde gerçekleştirdiği altı kişisel serginin yanı sıra, 1997 – 2010 yılları arasında Harmony Sanat Galerisi'nde 11 kişisel sergi açtı. Sanatçının diğer kişisel sergileri arasında Bella Pais Art Gallery (Girne, 1998), Helikon Sanat Galerisi (Ankara, 2006, 2007, 2009), Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi (2007) ve Art Shop (İzmir, 2010) yer alır. 2004'te Harmony Sanat Galerisi yayınlarından kitabı yayımlandı. 2012 yılından itibaren Evin Sanat Galerisi ile çalışmaya başlayan sanatçı, aynı yıl Sedat Simavi Ödülleri Görsel Sanatlar Ödülü'nü kazandı. Cansen Ercan İzmir'de yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.