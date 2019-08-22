Cansever yeni bir albüm müjdesi verdi!

Geçtiğimiz aylarda Kobra Murat ile çıkarttığı 'Havalı Geliyor'isimli single ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan şarkıcı Cansever aslen Makedonyalı ve 1967 yılında dünyaya geldi..

Eylül ayında Cansever'in sesiyle hayat bulacak ''Düşün Biraz'' isimli arabesk şarkının yanı sıra Cansever ve Samara Can' düeti ile karşımızda olacak ''Para Para'' isimli çalışma da müzik severlerin karşısında olacak. Ünlü sanatçı ayrıca Samara Can ile yapacağı düetin roman havası olacağını ifade ediyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Cansever'in paylaşımları hayranlarını da çok fazla meraklandırmış bir durumda.